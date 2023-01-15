Еще плюс 630: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 115 290 человек, 3106 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.23 ориентировочно составили:
· личного состава - около 115 290 (+630) человек ликвидировано;
· танков - 3106 (+2) ед;
· боевых бронированных машин - 6183 (+10) ед;
· артиллерийских систем – 2094 (+4) ед;
· РСЗО – 437 (+0) ед;
· средства ПВО - 219 (+0) ед;
· самолётов – 286 (+0) ед;
· вертолётов – 276 (+0) ед;
· БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+5);
· крылатые ракеты - 749 (+26);
· корабли /катера - 17 (+0) ед;
· автомобильной техники и автоцистерн – 4846 (+0) ед;
· специальная техника - 187 (+1).
Данные уточняются.