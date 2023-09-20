Ще плюс 520: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 273 980 осіб, 4635 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 273980 (+520) осіб,
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- танків ‒ 4635 (+7) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8868 (+17) од,
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- артилерійських систем – 6096 (+34) од,
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- РСЗВ – 779 (+1) од,
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- засоби ППО ‒ 526 (+0) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4821 (+37),
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- крилаті ракети ‒ 1479 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни- 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8633 (+32) од,
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- спеціальна техніка ‒ 906 (+3).
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Доповнення
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.