Еще плюс 520: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 273 980 человек, 4635 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 273980 (+520) человек,
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- танков - 4635 (+7) ед,
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- боевых бронированных машин - 8868 (+17) ед,
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- артиллерийских систем – 6096 (+34) ед,
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- РСЗО – 779 (+1) ед,
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- средства ПВО - 526 (+0) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4821 (+37),
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- крылатые ракеты - 1479 (+0),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8633 (+32) ед,
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- специальная техника - 906 (+3).
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Дополнение
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.