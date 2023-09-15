Ще плюс 470: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 271 440 осіб, 4612 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 271440 (+470) осіб,
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- танків ‒ 4612 (+13) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8814 (+4) од,
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- артилерійських систем – 5972 (+28) од,
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- РСЗВ – 774 (+5) од,
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- засоби ППО ‒ 521 (+4) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4714 (+17),
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- крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни - 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8492 (+34) од,
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- спеціальна техніка ‒ 889 (+0).
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Доповнення
У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що українські Сили оборони повернули Андріївку, що на Донеччині, під свій контроль.