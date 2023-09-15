Еще плюс 470: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 271 440 человек, 4612 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 271440 (+470) человек,
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- танков - 4612 (+13) ед,
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- боевых бронированных машин - 8814 (+4) ед,
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- артиллерийских систем – 5972 (+28) ед,
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- РСЗО – 774 (+5) ед,
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- средства ПВО - 521 (+4) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4714 (+17),
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- крылатые ракеты - 1455 (+0),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8492 (+34) ед,
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- специальная техника - 889 (+0).
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Дополнение
В утренней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что украинские Силы обороны вернули Андреевку, что в Донецкой области, под свой контроль.