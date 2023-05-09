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Ще одну збиту ракету рф виявили в одному з районів Київщини

Київ • УНН

 • 1228432 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. В одному з районів Київщини виявлено ще одну збиту ракету агресора, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

За даними правоохоронців, потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає. На місці події працюють поліцейські та вибухотехніки.

Поліція Київщини закликає громадян не нехтувати сигналами тривоги, негайно проходити в укриття. У разі виявлення прольотів ворожих об’єктів, невідкладно звертатися до поліції на спецлінію "102".

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