Ще одну збиту ракету рф виявили в одному з районів Київщини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В одному з районів Київщини виявлено ще одну збиту ракету агресора, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
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За даними правоохоронців, потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає. На місці події працюють поліцейські та вибухотехніки.
Поліція Київщини закликає громадян не нехтувати сигналами тривоги, негайно проходити в укриття. У разі виявлення прольотів ворожих об’єктів, невідкладно звертатися до поліції на спецлінію "102".
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