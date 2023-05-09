Еще одну сбитую ракету рф обнаружили в одном из районов Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В одном из районов Киевской области обнаружена еще одна сбитая ракета агрессора, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
По данным правоохранителей, пострадавших или повреждений инфраструктуры нет. На месте происшествия работают полицейские и взрывотехники.
Полиция Киевщины призывает граждан не пренебрегать сигналами тревоги, немедленно проходить в укрытие. В случае обнаружения пролетов вражеских объектов, безотлагательно обращаться в полицию по спецлинии "102".
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