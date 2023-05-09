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13 марта, 19:26 • 59806 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 109903 просмотра

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13 марта, 13:47 • 110003 просмотра

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13 марта, 13:40 • 109879 просмотра

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13 марта, 10:29 • 98656 просмотра

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13 марта, 06:36 • 111083 просмотра

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Еще одну сбитую ракету рф обнаружили в одном из районов Киевской области

Еще одну сбитую ракету рф обнаружили в одном из районов Киевской области

Киев • УНН

 • 1228430 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В одном из районов Киевской области обнаружена еще одна сбитая ракета агрессора, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

По данным правоохранителей, пострадавших или повреждений инфраструктуры нет. На месте происшествия работают полицейские и взрывотехники.

Полиция Киевщины призывает граждан не пренебрегать сигналами тревоги, немедленно проходить в укрытие. В случае обнаружения пролетов вражеских объектов, безотлагательно обращаться в полицию по спецлинии "102".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты КНИИСЭ показали крылатые ракеты, которые были сбиты 9 мая над Киевщиной

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