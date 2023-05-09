Еще одну сбитую ракету рф обнаружили в одном из районов Киевской области

Детали

По данным правоохранителей, пострадавших или повреждений инфраструктуры нет. На месте происшествия работают полицейские и взрывотехники.

Полиция Киевщины призывает граждан не пренебрегать сигналами тревоги, немедленно проходить в укрытие. В случае обнаружения пролетов вражеских объектов, безотлагательно обращаться в полицию по спецлинии "102".

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