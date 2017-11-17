Ще одну кримінальну справу порушено проти керівництва НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Генеральною прокуратурою порушене кримінальне провадження щодо керівництва НАБУ по факту закупівлі спортивних костюмів та тактичних сорочок у підприємця, який є фігурантом так званої “рюкзакової справи”. Про це на своїй сторінці повідомив народний депутат Ігор Мосійчук, передає УНН.
“За моїм депутатським зверненням, Генеральною прокуратурою порушене кримінальне провадження щодо керівництва НАБУ по факту закупівлі спортивних костюмів та тактичних сорочок у підприємця, який є фігурантом так званої „рюкзакової справи“ разом з сином міністра внутрішніх справ Арсена Авакова”, — написав Мосійчук.
Раніше Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження за фактами можливого розголошення директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником відомостей, які можуть містити держтаємницю.