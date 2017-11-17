Ще одну кримінальну справу порушено проти керівництва НАБУ

“За моїм депутатським зверненням, Генеральною прокуратурою порушене кримінальне провадження щодо керівництва НАБУ по факту закупівлі спортивних костюмів та тактичних сорочок у підприємця, який є фігурантом так званої „рюкзакової справи“ разом з сином міністра внутрішніх справ Арсена Авакова”, — написав Мосійчук.

Раніше Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження за фактами можливого розголошення директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником відомостей, які можуть містити держтаємницю.