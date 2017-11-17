Еще одно уголовное дело возбуждено против руководства НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное производство в отношении руководства НАБУ по факту закупки спортивных костюмов и тактических рубашек у предпринимателя, который является фигурантом так называемого "дела рюкзаков". Об этом на своей странице сообщил народный депутат Игорь Мосийчук, передает УНН.
"По моему депутатскому обращению, Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное производство в отношении руководства НАБУ по факту закупки спортивных костюмов и тактических рубашек у предпринимателя, который является фигурантом так называемого "дела рюкзаков" вместе с сыном министра внутренних дел Арсена Авакова", - написал Мосийчук.
Ранее Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по фактам возможного разглашения директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником сведений, которые могут содержать гостайну.