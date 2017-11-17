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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 34011 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 54678 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 63161 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 66823 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57608 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97000 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100565 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 129100 просмотра

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Еще одно уголовное дело возбуждено против руководства НАБУ

Еще одно уголовное дело возбуждено против руководства НАБУ

Киев  •  УНН

 • 24438 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное производство в отношении руководства НАБУ по факту закупки спортивных костюмов и тактических рубашек у предпринимателя, который является фигурантом так называемого "дела рюкзаков". Об этом на своей странице сообщил народный депутат Игорь Мосийчук, передает УНН.

"По моему депутатскому обращению, Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное производство в отношении руководства НАБУ по факту закупки спортивных костюмов и тактических рубашек у предпринимателя, который является фигурантом так называемого "дела рюкзаков" вместе с сыном министра внутренних дел Арсена Авакова", - написал Мосийчук.

Ранее Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по фактам возможного разглашения директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником сведений, которые могут содержать гостайну.

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