Еще одно уголовное дело возбуждено против руководства НАБУ

"По моему депутатскому обращению, Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное производство в отношении руководства НАБУ по факту закупки спортивных костюмов и тактических рубашек у предпринимателя, который является фигурантом так называемого "дела рюкзаков" вместе с сыном министра внутренних дел Арсена Авакова", - написал Мосийчук.

Ранее Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по фактам возможного разглашения директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником сведений, которые могут содержать гостайну.