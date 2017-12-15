Ще одному посадовцю повідомили про підозру у “справі Курченка”

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ОДЕСА-КИЇВ. 15 грудня. УНН. Під час розслідування злочинних оборудок з нафтопродуктами у “схемі Курченка” повідомлено про підозру колишньому головному диспетчеру підприємства, яке слугувало базою для фіктивної перевалки нафтопродуктів. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

“Вказане товариство з обмеженою відповідальністю у м.Рені використовувалося злочинною організацією під керівництвом С.Курченка як база для фіктивної перевалки нафтопродуктів. У свою чергу підозрювана службова особа за даними слідства здійснювала оформлення документації щодо нібито надходження на перевалочний пункт палива та його перевантаження на танкери, які здійснювали судозаходи, для подальшого фіктивного переправлення за кордон”, — йдеться у повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні статус підозрюваних та обвинувачених мають 23 особи. Серед них також один із головних диспетчерів підприємства, керівник цього товариства з обмеженою відповідальністю та інші. Судом вже підтверджено провину 15 фігурантів злочинних оборудок.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляв УНН, у листопаді вироком суду в Одесі засуджено трьох осіб, причетних до злочинних оборудок нафтопродуктів ОПЗ за так званою схемою Курченка.

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