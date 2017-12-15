Еще одному чиновнику сообщили о подозрении в "деле Курченко"

"Указанное общество с ограниченной ответственностью в Рени использовалось преступной организацией под руководством С.Курченка в качестве базы для фиктивной перевалки нефтепродуктов. В свою очередь подозреваемое должностное лицо по данным следствия осуществляло оформление документации о якобы поступлениях в перевалочный пункт топлива и его перегрузке на танкеры, которые осуществляли судозаходы, для дальнейшей фиктивной переправки за границу", - говорится в сообщении.

Сейчас в уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 23 человека. Среди них также один из главных диспетчеров предприятия, руководитель этого общества с ограниченной ответственностью и другие. Судом уже подтверждено вину 15 фигурантов преступных сделок.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщал УНН, в ноябре приговором суда в Одессе были осуждены трое лиц, причастных к преступным сделок нефтепродуктов ОПЗ по так называемой схеме Курченко.