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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103194 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103436 просмотра

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Еще одному чиновнику сообщили о подозрении в "деле Курченко"

Еще одному чиновнику сообщили о подозрении в "деле Курченко"

Киев  •  УНН

 • 12840 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 15 декабря. УНН. В ходе расследования преступных сделок с нефтепродуктами по "схеме Курченко" сообщено о подозрении бывшему главному диспетчеру предприятия, которое служило базой для фиктивной перевалки нефтепродуктов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Указанное общество с ограниченной ответственностью в Рени использовалось преступной организацией под руководством С.Курченка в качестве базы для фиктивной перевалки нефтепродуктов. В свою очередь подозреваемое должностное лицо по данным следствия осуществляло оформление документации о якобы поступлениях в перевалочный пункт топлива и его перегрузке на танкеры, которые осуществляли судозаходы, для дальнейшей фиктивной переправки за границу", - говорится в сообщении.

Сейчас в уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 23 человека. Среди них также один из главных диспетчеров предприятия, руководитель этого общества с ограниченной ответственностью и другие. Судом уже подтверждено вину 15 фигурантов преступных сделок.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщал УНН, в ноябре приговором суда в Одессе были осуждены трое лиц, причастных к преступным сделок нефтепродуктов ОПЗ по так называемой схеме Курченко.

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