Ще одному фігуранту "справи 2 травня" продовжили термін утримання під вартою

Суд прийняв рішення залишити Євгена Мефьодова в СІЗО до 14 січня. Йому, а також ще одну фігуранту справи Сергію Долженкову інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також - підготовку до масових заворушень і повалення конституційного ладу.

Нагадаємо, Долженкова і Мефьодова затримали співробітники СБУ 18 вересня відразу після оголошення Іллічівським судом виправдувального вироку у "справі 2 травня" в частині подій на Грецькій площі. В результаті масових заворушень загинуло 6 осіб.