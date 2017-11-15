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Ще одному фігуранту "справи 2 травня" продовжили термін утримання під вартою

Київ • УНН

 • 9024 перегляди

ОДЕСА - КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні Приморський суд Одеси продовжив термін утримання під вартою колишньому фігуранту "справи 2 травня" Євгену Мефьодову. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Суд прийняв рішення залишити Євгена Мефьодова в СІЗО до 14 січня. Йому, а також ще одну фігуранту справи Сергію Долженкову інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також - підготовку до масових заворушень і повалення конституційного ладу.

Нагадаємо, Долженкова і Мефьодова затримали співробітники СБУ 18 вересня відразу після оголошення Іллічівським судом виправдувального вироку у "справі 2 травня" в частині подій на Грецькій площі. В результаті масових заворушень загинуло 6 осіб.

Українські Національні Новини

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