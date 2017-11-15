Еще одному фигуранту "дела 2 мая" продлили срок содержания под стражей

Суд принял решение оставить Евгения Мефьодова в СИЗО до 14 января. Ему, а также еще одну фигуранту дела Сергею Долженкову инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также - подготовку к массовым беспорядкам и свержению конституционного строя.

Напомним, Долженкова и Мефьодова задержали сотрудники СБУ 18 сентября сразу после объявления Ильичевским судом оправдательного приговора в "деле 2 мая" в части событий на Греческой площади. В результате массовых беспорядков погибли 6 человек.