Еще одному фигуранту "дела 2 мая" продлили срок содержания под стражей
Киев • УНН
ОДЕССА - КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня Приморский суд Одессы продлил срок содержания под стражей бывшему фигуранту "дела 2 мая" Евгению Мефедову. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Суд принял решение оставить Евгения Мефьодова в СИЗО до 14 января. Ему, а также еще одну фигуранту дела Сергею Долженкову инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также - подготовку к массовым беспорядкам и свержению конституционного строя.
Напомним, Долженкова и Мефьодова задержали сотрудники СБУ 18 сентября сразу после объявления Ильичевским судом оправдательного приговора в "деле 2 мая" в части событий на Греческой площади. В результате массовых беспорядков погибли 6 человек.