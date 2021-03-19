Ще одного засудженого Антикорупційним судом оголошено в розшук

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Правоохоронці оголосили у розшук ексдепутата Київської обласної ради Олександра Мефодія, якого Апеляційна палата ВАКС засудила до 2 років й 6 місяців позбавлення волі за хабар. Про це УНН повідомляє з посиланням на розшуковий облік на сайті МВС у розділі “Особи, які переховуються від органів влади”.

Деталі

Так, вказано, що Мефодій засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі та ухиляється від виконання вироку суду.

Зазначимо, що раніше в розшук оголосили колишнього прокурора Генеральної прокуратури України Олександра Матюшка, якому Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишив в силі вирок суду першої інстанції, яким його було засуджено до двох років позбавлення волі за пропонування хабаря у 10 тисяч доларів конкурсній комісії за посаду керівника або заступника керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро.

Доповнення

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила кваліфікацію обвинувачення ексдепутата Київської обласної ради VII скликання Олександра Мефодія, та зменшила йому строк покарання з 5 років позбавлення волі до 2 років й 6 місяців.

Вищий антикорупційний суд засудив до 5 років позбавлення волі з частковою конфіскацією майна депутата Київської обласної ради Олександра Мефодія, якого підозрюють в отриманні 5 тисяч доларів хабара.

Як повідомлялося, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом лютого-квітня 2019 року обвинувачений вимагав і отримав неправомірну вигоду в сумі 5 тис. дол. США за вплив на співробітників правоохоронних органів з метою повернення майна, вилученого у приватного підприємця.

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