Ще одне видання визнало Ломаченка кращим боксером року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Портал Boxing News 24 назвало українського спортсмена Василя Ломаченка найкращим боксером року, повідомляє УНН з посиланням на сайт Boxing News 24.
Наш чемпіона по версії WBO у другій напівлегкій вазі у цьому році тричі перемагав і удостоївся чергового престижного звання.
“Після перемог над Джейсоном Сосою і Мігелем Марріагою Ломаченко потрапив на вершину і завершив великий рік для себе. Після відходу Андре Уорда Ломаченко повинен займати перший рядок в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії”, — так експерти пояснили вибір Ломаченка.
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Примітно, що іншого українця Олександра Гвоздика названо майбутньою суперзіркою напівважкого дивізіону.
Нагадаємо, що ESPN також визнавав Ломаченка кращим боксером року.