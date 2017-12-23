Еще одно издание признало Ломаченко лучшим боксером года
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Портал Boxing News 24 назвал украинского спортсмена Василия Ломаченко лучшим боксером года, сообщает УНН со ссылкой на сайт Boxing News 24.
Наш чемпиона по версии WBO во втором полулегком весе в этом году трижды побеждал и удостоился очередного престижного звания.
“После побед над Джейсоном Сосо и Мигелем Марриагою Ломаченко попал на вершину и завершил большой год для себя. После ухода Андре Уорда Ломаченко должен занимать первую строчку в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории”, - так эксперты объяснили выбор Ломаченко.
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Примечательно, что другой украинском Александра Гвоздика назван будущей суперзвездой полутяжёлого дивизиона.
Напомним, что ESPN также признавал Ломаченко лучшим боксером года.