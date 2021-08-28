Ще одна порція медалей українців на Паралімпіаді: Україна увірвалась у ТОП-5
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Українські паралімпійці здобули ще низку медалей у Токіо. У результаті Україна увірвалась у ТОП-5 у медальному заліку, передає УНН.
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Плавці Михайло Сербін, Денис Дубров та Єлизавета Мерешко завоювали три золота. Віктор Смирнов – срібло. Також срібну медаль здобула дзюдоїстка Ірина Гусєва.
Бронзову у змаганнях із дзюдо здобув Руфат Магомедов.
У результаті збірна України опинилась у ТОП-5 медального заліку Паралімпіади у Токіо із 34 нагородами. Українці здобули 8 золотих нагород, 17 срібних і 9 бронзових.