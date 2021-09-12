Ще один український військовий загинув на Донбасі

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Поблизу Нью-Йорка противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь із стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Верхньоторецьке російські окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

Зазначається, що на обстріли ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо

Попередня доба також не обійшлась без жертв: двоє українських військових загинули, ще 9 отримали поранення.