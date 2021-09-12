Ще один український військовий загинув на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У вечірньому зведенні штабу Командування Об’єднаних сил повідомляється, що з початку доби в результаті ворожих обстрілів на Донбасі, загинув український військовий. Загалом, як повідомляє УНН, від початку цієї доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
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Поблизу Нью-Йорка противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.
В напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь із стрілецької зброї.
В районі населеного пункту Верхньоторецьке російські окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.
Зазначається, що на обстріли ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо
Попередня доба також не обійшлась без жертв: двоє українських військових загинули, ще 9 отримали поранення.