Еще один украинский военный погиб на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В вечерней сводке штаба Командования Объединенных сил сообщается, что с начала суток в результате вражеских обстрелов в Донбассе погиб украинский военный. Как сообщает УНН, с начала этих суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Детали
Близ Нью-Йорка противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Верхнеторецкое российские оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.
Отмечается, что на обстрелы врага украинские защитники открывали огонь.
Напомним
Предыдущая сутки также не обошлась без жертв: двое украинских военных погибли, еще 9 получили ранения.