Ще один поїзд з вагонами-трансформерами запустять у листопаді

У листопаді 2017 року "Укрзалізниця" планує запустити поїзд, сформований повністю з нових вагонів-трансформерів українського виробника. Він курсуватиме з Києва як "Нічний експрес", а із Запоріжжя – як "Інтерсіті+".

Для формування цього поїзда "Укрзалізниця" вже отримала від "Крюківського вагонобудівного заводу" вісім вагонів-трансформерів. Найближчими днями очікується поставка ще двох.

Завдяки такому типу рухомого складу поїзд перевозитиме пасажирів як з місцями для сидіння, так і спальними місцями.

Зазначається, що перший поїзд №149 Київ – Івано-Франківськ, сформований із пасажирських вагонів-трансформерів, вирушив у перший рейс 17 січня 2017 року. Другий поїзд такого типу розпочав курсування тим же маршрутом 24 лютого 2017 року.

Як повідомляв УНН, “Укрзалізниця” планує закупити до кінця року 11 вагонів-трансформерів.