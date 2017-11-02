Еще один поезд с вагонами-трансформерами запустят в ноябре

В ноябре 2017 года "Укрзализныця" планирует запустить поезд, сформированный полностью из новых вагонов-трансформеров украинского производителя. Он будет курсировать из Киева как "Ночной экспресс", а из Запорожья - как "Интерсити+".

Для формирования этого поезда "Укрзализныця" уже получила от "Крюковского вагоностроительного завода" восемь вагонов-трансформеров. В ближайшие дни ожидается поставка еще двух.

Благодаря такому типу подвижного состава поезд будет перевозить пассажиров как с местами для сидения, так и спальными местами.

Отмечается, что первый поезд №149 Киев - Ивано-Франковск, сформированный из пассажирских вагонов-трансформеров, отправился в первый рейс 17 января 2017. Второй поезд такого типа начал следования тем же маршрутом 24 февраля 2017.

Как сообщал УНН, "Укрзализныця" планирует закупить до конца года 11 вагонов-трансформеров.