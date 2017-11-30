Ще один постраждалий від вибуху в суді Нікополя помер у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок вибуху в суді Нікополя. Про це повідомляє прес-служба управління поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"У лікарні помер ще один постраждалий від вибуху у приміщенні нікопольського суду", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у суді Нікополя під час слухання справи про вбивство батько потерпілого підірвав дві гранати. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці події, 10 осіб було госпіталізовано.
За цим фактом вносяться відомості до ЄРДР за ч.2 ст.115 КК України.