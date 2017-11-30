Еще один пострадавший от взрыва в суде Никополя умер в больнице

"В больнице скончался еще один пострадавший от взрыва в помещении никопольского суда", - говорится в сообщении.

Напомним, в суде Никополя во время слушания дела об убийстве отец пострадавшего подорвал две гранаты. В результате взрыва мужчина погиб на месте происшествия, 10 человек были госпитализированы.

По данному факту вносятся сведения в ЕРДР по ч.2 ст.115 УК Украины.