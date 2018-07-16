Ще один онлайн-мільйонер з'явився в Україні завдяки лотереї
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Гравець державної лотереї “Лото-Забава” виграв один мільйон гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Щасливчик придбав свій лотерейний білет у мережі Інтернет на офіційному сайті “М.С.Л.”, витративши всього 20 грн.
Оператор державних лотерей “М.С.Л.” привітав щасливчика та запросив його приєднатися до “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.”, а також скористатися VIP-програмою — “Два дні з життя мільйонера”, розрахованої на двох осіб. Нагадаємо, що всіма перевагами членства у “КЛУБІ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.” вже встигли скористатися чимало переможців
“Одна з багатьох свій мільйонерський уїк-енд отримала у подарунок і Олександра Гошкович, яка зірвала джекпот „Лото-Забава“ у 3 мільйони гривень у тиражі № 973 від 1 квітня 2018 року. Вона так само придбала виграшний білет завдяки мережі Інтернет і приїхала до Києва з Миколаївської області разом зі своєю онучкою”, — розповіли в “М.С.Л.”.
Також, у компанії нагадали, що першим онлайн-мільйонером “Лото-Забава” став Анатолій Юрченко з Борисполя. Він переміг у тиражі № 898 від 23 жовтня 2016 року.
Раніше УНН повідомляв, як домогосподарка з Умані виграла 1 млн грн. На своїй сторінці у Facebook вона порадила усім друзям та знайомим брати з неї приклад.
З початку року мільйонерами “Лото-Забави” стали вже 17 українців, а за весь час існування цієї лотереї — 296.