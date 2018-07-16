Еще один онлайн-миллионер появился в Украине благодаря лотерее
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Игрок государственной лотереи "Лото-Забава" выиграл один миллион гривен. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Счастливчик приобрел свой лотерейный билет в сети Интернет на официальном сайте "М.С.Л.", потратив всего 20 грн.
Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравил счастливчика и пригласил его присоединиться к "Клубу Миллионеров" М.С.Л. ", а также воспользоваться VIP-программой - "Два дня из жизни миллионера", рассчитанной на двух человек. Напомним, что всеми преимуществами членства в "Клуба Миллионеров "М.С.Л." уже успели воспользоваться многие победители.
"Одна из многих свой миллионерский уик-энд получила в подарок и Александра Гошкович, которая сорвала джекпот "Лото-Забава" в 3 миллиона гривен в тираже № 973 от 1 апреля 2018 года. Она так же приобрела выигрышный билет благодаря сети Интернет и приехала в Киев из Николаевской области вместе со своей внучкой", - рассказали в "М.С.Л.".
Также, в компании напомнили, что первым онлайн-миллионером "Лото-Забава" стал Анатолий Юрченко из Борисполя. Он победил в тираже № 898 от 23 октября 2016 года.
Ранее УНН сообщал, как домохозяйка из Умани выиграла 1 млн грн. На своей странице в Facebook она посоветовала всем друзьям и знакомым брать с нее пример.
С начала года миллионерами "Лото-Забавы" стали уже 17 украинцев, а за все время существования этой лотереи - 296.