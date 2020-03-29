Ще один нардеп захворів на COVID-19: цього разу зі "Слуги народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Сьогодні, 29 березня, як стало відомо УНН, що діагноз "коронавірус" підтвердився у народного депутата із фракції "Слуга народу" Володимира Ватраса.
Наразі нардеп, який родом з Хмельницької області, перебуває на лікуванні в одній з місцевих лікарень. Коронавірус у нардепа підтверджено лабораторно.
Як повідомлялося в УНН, це вже не перший народний депутат, в якого діагностовано короновірусну інфекцію. 28 березня діагноз підтверджено у нардепа Анни Скороход. Ще раніше вірус був діагностований у нардепів Сергія Рудика, Сергія Вельможного, Руслана Горбенка, Олександра Лукашева та Сергія Шахова.