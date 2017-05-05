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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 34063 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ще чотири країни продовжили санкції проти Кремля

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Чорногорія та Албанія, які є кандидатами на вступ у Євросоюз, а також Норвегія та Україна приєдналися до рішення Ради ЄС про розширення санкцій проти російського керівництва. Про це в п’ятницю, 5 травня, повідомила верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Ще чотири країни продовжили санкції проти Кремля

“ЄС бере до відома це рішення і вітає його”, — сказала Ф.Могеріні.

В цілому в списку вказані 150 фізичних і 37 юридичних осіб. Штрафні заходи, введені в березні 2014 року, включають в себе заморожування рахунків, фінансових активів і заборону на в’їзд у країни Євросоюзу. Найвідомішими в чорному списку ЄС є російський віце-прем’єр Дмитро Рогозін, радник Путіна Сергій Глазьєв, олігарх і друг Путіна Аркадій Ротенберг, помічник президента РФ Владислав Сурков, колишній голова Держдуми і нинішній голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, спікер Ради Федерації.

Нагадаємо, що Європейський Союз 13 березня продовжив санкції, введені через дії, що загрожували територіальній цілісності і суверенітету України.

 

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