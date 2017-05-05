Еще четыре страны продлили санкции против Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Черногория и Албания, которые являются кандидатами на вступление в Евросоюз, а также Норвегия и Украина присоединились к решению Совета ЕС о расширении санкций против российского руководства. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“ЕС принимает к сведению это решение и приветствует его”, — сказала Ф.Могерини.
В целом в списке указаны 150 физических и 37 юридических лиц. Штрафные меры, введенные в марте 2014 года, включают в себя замораживание счетов, финансовых активов и запрет на въезд в страны Евросоюза. Самыми известными в черном списке ЕС российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, советник Путина Сергей Глазьев, олигарх и друг Путина Аркадий Ротенберг, помощник президента РФ Владислав Сурков, бывший председатель Госдумы и нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спикер Совета Федерации.
Напомним, что Европейский Союз 13 марта продлил санкции , введенные из-за действий, которые угрожали территориальной целостности и суверенитету Украины.