Щасливі часу не помічають: стало відомо, куди подівся годинник з будівлі НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Годинник з фасаду будівлі Національного банку зняли 20 липня для проведення щорічних технічно-профілактичних робіт. 26 липня годинник повернуть на фасад будівлі. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ у відповідь на запит.
“Вуличний годинник на фасаді будівлі НБУ по вул. Інститутська, 9, знято 20 липня цього року для традиційного проведення щорічних технічно-профілактичних робіт. Минулого року подібні роботи також виконувалися влітку”, — розповіли у Нацбанку.
Як уточнили в НБУ, окремого дозволу на виконання подібних робіт не потребується, адже проводиться технічне обслуговування, а не заміна годинника.
“Роботи завершать 26 липня 2018 року і годинник знову встановлять на фасаді НБУ. Технічні роботи виконуються силами співробітників департаменту забезпечення діяльності центробанку, таким чином, окремої закупівлі послуг із проведення технічних робіт не передбачено”, — додали у центробанку.
Нагадаємо, із 23 липня на посаді заступника голови НБУ працює Сергій Холод. Він відповідає за платіжні системи та грошовий обіг.