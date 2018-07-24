Счастливые часов не наблюдают: стало известно, куда делись часы со здания НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Часы с фасада здания Национального банка сняли 20 июля для проведения ежегодных технически-профилактических работ. 26 июля часы вернут на фасад здания. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ в ответ на запрос.
“Уличные часы на фасаде здания НБУ по ул. Институтская, 9, сняты 20 июля этого года для традиционного проведения ежегодных технически-профилактических работ. В прошлом году подобные работы также выполнялись летом”, — рассказали в Нацбанке.
Как уточнили в НБУ, отдельного разрешения на выполнение подобных работ не требуется, ведь проводится техническое обслуживание, а не замена часов.
“Работы завершат 26 июля 2018 года и часы снова установят на фасаде НБУ. Технические работы выполняются силами сотрудников департамента обеспечения деятельности центробанка, таким образом, отдельной закупки услуг по проведению технических работ не предусмотрено”, — добавили в центробанке.
Напомним, с 23 июля на должности заместителя главы НБУ работает Сергей Холод. Он отвечает за платежные системы и денежное обращение.