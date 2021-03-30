СБУ знала про можливі заворушення під ОП 20 березня за кілька днів до акції - Баканов

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Служба безпеки України інформували і Національну Поліцію, і Управління державної охорони про нагнітання ситуації та можливі сутички на акції під будівлею ОПУ 20 березня. Про це сказав голова Служби безпеки України Іван Баканов під час виступу у Верховній раді, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Напередодні зазначених подій ми інформували і Національну Поліцію, і Управління державної охорони про нагнітання ситуації навколо акції та можливі сутички. Перші повідомлення ми надіслали до Нацполіції 17 березня – про можливу радикалізацію цих подій, а відразу після подій 20 березня ми надали додаткову інформацію стосовно організаторів та активних учасників акції протесту, у тому числі фото та відеоматеріали, які, я впевнений, лягли в основу кримінальної справи, яка сьогодні розслідується Нацполом", - сказав Баканов.

Довідково

Сьогодні Верховна Рада України заслуховує очільників СБУ та нацполіції щодо подій, які відбулись під стінами Офісу Президента України 20 березня.

Контекст

У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту з вимогою справедливості для активіста Сергія Стерненка та інших. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.

Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались.

Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив раніше, що мітинг під Офісом Президента у суботу, 20 березня, не планувався як мирна акція. При цьому, з його слів, вже встановлені особи, які підпалювали двері, били вікна та закликали до вчинення хуліганських дій біля будівлі ОП 20 березня.

Українські Національні Новини

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