СБУ знала про можливі заворушення під ОП 20 березня за кілька днів до акції - Баканов
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Служба безпеки України інформували і Національну Поліцію, і Управління державної охорони про нагнітання ситуації та можливі сутички на акції під будівлею ОПУ 20 березня. Про це сказав голова Служби безпеки України Іван Баканов під час виступу у Верховній раді, передає кореспондент УНН.
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"Напередодні зазначених подій ми інформували і Національну Поліцію, і Управління державної охорони про нагнітання ситуації навколо акції та можливі сутички. Перші повідомлення ми надіслали до Нацполіції 17 березня – про можливу радикалізацію цих подій, а відразу після подій 20 березня ми надали додаткову інформацію стосовно організаторів та активних учасників акції протесту, у тому числі фото та відеоматеріали, які, я впевнений, лягли в основу кримінальної справи, яка сьогодні розслідується Нацполом", - сказав Баканов.
Довідково
Сьогодні Верховна Рада України заслуховує очільників СБУ та нацполіції щодо подій, які відбулись під стінами Офісу Президента України 20 березня.
Контекст
У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту з вимогою справедливості для активіста Сергія Стерненка та інших. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.
Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались.
Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив раніше, що мітинг під Офісом Президента у суботу, 20 березня, не планувався як мирна акція. При цьому, з його слів, вже встановлені особи, які підпалювали двері, били вікна та закликали до вчинення хуліганських дій біля будівлі ОП 20 березня.