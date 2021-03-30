СБУ знала о возможных беспорядках под ОП 20 марта за несколько дней до акции - Баканов

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Киев  •  УНН

 • 13083 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Служба безопасности Украины информировала и Национальную Полицию и Управление государственной охраны о нагнетании ситуации и возможных столкновениях на акции под зданием ОПУ 20 марта. Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Накануне указанных событий мы информировали и Национальную Полицию и Управление государственной охраны о нагнетании ситуации вокруг акции и возможных столкновениях. Первые сообщения мы направили в Нацполицию 17 марта - о возможной радикализации этих событий, а сразу после события 20 марта мы предоставили дополнительную информацию в отношении организаторов и активных участников акции протеста, в том числе фото и видеоматериалы, которые, я уверен, легли в основу уголовного дела, которое сегодня расследуется Нацполом", - сказал Баканов.

Справка

Сегодня Верховная Рада Украины заслушивает руководителей СБУ и нацполиции относительно событий, которые произошли под стенами Офиса Президента Украины 20 марта.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста с требованием справедливости для активиста Сергея Стерненко и других. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены личности, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.

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