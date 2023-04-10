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Збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС: затримали ворожого інформатора

Збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС: затримали ворожого інформатора

Київ • УНН

 • 692860 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Житель Южноукраїнська Миколаївської області підозрюється у тому, що за гроші погодився збирати інформацію для ворога про оборону Південноукраїнської АЕС. Інформатор був спійманий "на гарячому". Зараз перебуває під вартою, пише УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Служба безпеки викрила ще одного інформатора російської спецслужби під час контрдиверсійних заходів на Миколаївщині.

Зловмисник, як вказано, збирав розвіддані про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію. Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських енергооб’єктах, зазначили у СБУ.

За виконання завдань інформатор, як повідомляється, отримував гроші від своїх російських «кураторів». Задокументовано, що фігурант одержав від агресора на власну банківську картку 2 тис. грн «авансу».

Цитата

"Співробітники СБУ затримали зловмисника під час фотофіксації одного з об’єктів критичної інфраструктури. У затриманого вилучено мобільний телефон з доказами злочинної діяльності. За даними слідства, поплічником агресора виявився мешканець Южноукраїнська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці у лютому цього року", - повідомило СБУ у Telegram.

У поле зору ворога він потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з російських Телеграм-каналів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Заходи проводили співробітники СБУ у Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ затримала ворожу інформаторку за наведення ракет на лікарні та гуртожитки у Краматорську

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