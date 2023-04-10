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Собирал разведданные об обороне Южноукраинской АЭС: задержали вражеского информатора

Собирал разведданные об обороне Южноукраинской АЭС: задержали вражеского информатора

Киев • УНН

 • 692859 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Житель Южноукраинска Николаевской области подозревается в том, что за деньги согласился собирать информацию для врага об обороне Пивденноукраинской АЭС. Информатор был пойман "на горячем". Сейчас находится под стражей, пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Служба безопасности разоблачила еще одного информатора российской спецслужбы в ходе контрдиверсионных мероприятий в Николаевской оласти.

Злоумышленник, как указано, собирал разведданные о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, охраняющих Пивденноукраинскую атомную электростанцию. Закрытые сведения нужны были оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам, отметили в СБУ.

За выполнение заданий, как сообщается, информатор получал деньги от своих российских «кураторов». Задокументировано, что фигурант получил от агрессора на собственную банковскую карточку 2 тыс. грн «аванса».

Цитата

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время фотофиксации одного из объектов критической инфраструктуры. У задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности. По данным следствия, пособником агрессора оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в феврале этого года", - сообщило СБУ в Telegram.

В поле зрения врага он попал из-за своих прокремлевских постов в одном из российских Телеграм-каналов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Мероприятия проводили сотрудники СБУ в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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