СБУ затримала в районі АТО незаконні вантажі на 2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Служба безпеки України затримала в районі АТО незаконні вантажі загальною вартістю понад два мільйони гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Так, водій авто на замовлення бойовиків намагався нелегально переправити на тимчасово окуповані території смартфони, планшети, одяг, взуття, автозапчастини, стартові пакети вітчизняних мобільних операторів та скреч-карти для їх поповнення.
Наразі правоохоронці проводять слідчі дії.