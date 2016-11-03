СБУ задержала в районе АТО незаконные грузы на 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Служба безопасности Украины задержала в районе АТО незаконные грузы общей стоимостью более двух миллионов гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Так, водитель авто по заказу боевиков пытался нелегально переправить на временно оккупированные территории смартфоны, планшеты, одежду, обувь, автозапчасти, стартовые пакеты отечественных мобильных операторов и скретч-карты для их пополнения.
Сейчас правоохранители проводят следственные действия.