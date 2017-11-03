СБУ затримала спільника терористів "ЛНР" із супутниковими картами позицій українських військових

Правоохоронці встановили, що мешканець Попасної був завербований “офіцером розвідки” одного із незаконних збройних формувань терористичної організації “ЛНР”.

За вказівкою куратора чоловік передавав бойовикам інформацію про дислокацію, переміщення особового складу та техніки сил антитерористичної операції.

"Оперативники спецслужби затримали спільника терористів у власній оселі. Під час обшуку співробітники СБ України виявили один кілограм тротилу, два детонатори та п’ять супутникових карт із нанесеними ним позиціями українських військових. Спільнику терористів оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 263 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України", - зазначили в СБУ.

У СБУ також додали, що з показів затриманого, залишену невідомими вибухівку він мав зберігати у себе до отримання подальших інструкцій від куратора. Тривають першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНН, СБУ затримала росіянина, який спалив авто нардепа та готував злочин у Києві.