СБУ задержала сообщника террористов "ЛНР" со спутниковыми картами позиций украинских военных

Правоохранители установили, что житель Попасной был завербован "офицером разведки" одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".

По указанию куратора человек передавал боевикам информацию о дислокации, перемещения личного состава и техники сил антитеррористической операции.

"Оперативники спецслужбы задержали сообщника террористов в собственном доме. Во время обыска сотрудники СБ Украины обнаружили один килограмм тротила, два детонатора и пять спутниковых карт с нанесенными им позиции украинских военных. Сообщников террористов объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 263 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.

В СБУ также добавили, что по показаниям задержанного, оставленную неизвестными взрывчатку он должен был хранить у себя до получения дальнейших инструкций от куратора. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНН, СБУ задержала россиянина, который сжег авто нардепа и готовил преступление в Киеве.