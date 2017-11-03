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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 56676 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 124140 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105792 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108420 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106979 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100189 просмотра

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11 марта, 11:14 • 105124 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102476 просмотра

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СБУ задержала сообщника террористов "ЛНР" со спутниковыми картами позиций украинских военных

СБУ задержала сообщника террористов "ЛНР" со спутниковыми картами позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 9640 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Луганщине сообщника террористов с взрывчаткой и спутниковыми картами с позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Правоохранители установили, что житель Попасной был завербован "офицером разведки" одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".

По указанию куратора человек передавал боевикам информацию о дислокации, перемещения личного состава и техники сил антитеррористической операции.

"Оперативники спецслужбы задержали сообщника террористов в собственном доме. Во время обыска сотрудники СБ Украины обнаружили один килограмм тротила, два детонатора и пять спутниковых карт с нанесенными им позиции украинских военных. Сообщников террористов объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 263 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.

В СБУ также добавили, что по показаниям задержанного, оставленную неизвестными взрывчатку он должен был хранить у себя до получения дальнейших инструкций от куратора. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНН, СБУ задержала россиянина, который сжег авто нардепа и готовил преступление в Киеве.

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