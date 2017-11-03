СБУ задержала сообщника террористов "ЛНР" со спутниковыми картами позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Луганщине сообщника террористов с взрывчаткой и спутниковыми картами с позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Правоохранители установили, что житель Попасной был завербован "офицером разведки" одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".
По указанию куратора человек передавал боевикам информацию о дислокации, перемещения личного состава и техники сил антитеррористической операции.
"Оперативники спецслужбы задержали сообщника террористов в собственном доме. Во время обыска сотрудники СБ Украины обнаружили один килограмм тротила, два детонатора и пять спутниковых карт с нанесенными им позиции украинских военных. Сообщников террористов объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 263 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.
В СБУ также добавили, что по показаниям задержанного, оставленную неизвестными взрывчатку он должен был хранить у себя до получения дальнейших инструкций от куратора. Продолжаются первоочередные следственные действия.
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