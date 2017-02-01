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СБУ затримала "серійного мінера" дитячих садків та лікарень

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Правоохоронці сьогодні, 1 лютого, затримали “телефонного терориста” в одному з офісів столиці. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Сьогодні, 1 лютого, правоохоронці затримали “телефонного терориста” в одному з офісів столиці. Правоохоронці вилучили у зловмисника мобільний телефон та сім-картку, з якої надходили анонімні повідомлення з погрозами терористичного характеру.

Встановлено, що наприкінці минулого року відбулося 16 анонімних телефонних повідомлень з погрозами терористичного характеру про мінування різних об’єктів, розташованих на території Дніпропетровської, Київської, Чернігівської, Полтавської, Запорізької та Миколаївської областей.

Анонім телефонував до лікарень, шкіл, дитячих садків, автовокзалів, готелів, сільрад та вимагав сплатити кредитні заборгованості перед однією з фінансових установ.

Відкрито кримінальне провадження за ст.259 КК України. Тривають першочергові слідчі дії, у ході яких буде з’ясовано мотиви затриманого. З урахуванням серійності злочину, йому загрожує позбавлення волі терміном від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на початку січня правоохоронці затримали в Києві чоловіка, який майже 100 разів “мінував” будівлі.

 

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