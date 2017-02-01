СБУ задержала "серийного минера" детских садов и больниц
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Правоохранители сегодня, 1 февраля, задержали "телефонного террориста" в одном из офисов столицы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Сегодня, 1 февраля, правоохранители задержали "телефонного террориста" в одном из офисов столицы. Правоохранители изъяли у злоумышленника мобильный телефон и сим-карту, с которой поступали анонимные сообщения с угрозами террористического характера.
Установлено, что в конце прошлого года произошло 16 анонимных телефонных сообщений с угрозами террористического характера о минировании различных объектов, расположенных на территории Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Запорожской и Николаевской областей.
Аноним звонил в больницы, школы, детские сады, автовокзалы, гостиницы, сельсоветы и требовал оплатить кредитные задолженности перед одним из финансовых учреждений.
Открыто уголовное производство по ст.259 УК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия, в ходе которых будут установлены мотивы задержанного. С учетом серийности преступления, ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.
Напомним, как сообщал УНН, в начале января правоохранители задержали в Киеве мужчину, который почти 100 раз "минировал" здания.