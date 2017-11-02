СБУ затримала росіянина, який спалив авто нардепа та готував злочин у Києві

Як повідомили у прес-службі СБУ, оперативники встановили що один з росіян, розпочав активний пошук осіб, здатних за грошову винагороду організувати акції протесту, з блокуванням транспортних магістралей.

“За завданням кураторів він також планував організувати фейкове „наметове містечко“ під Міністерством освіти і науки, нібито на знак протесту проти прийняття нового Закону „Про освіту“. Правоохоронці задокументували та блокували наміри зловмисника, якого було видворено за межі нашої країни за антидержавну діяльність”, — йдеться у повідомленні.

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У той же час, під час відпрацювання інших членів групи співробітники спецслужби з’ясували, що “ще один громадянин РФ, що тимчасово проживає в Дніпропетровській області, вночі 21 жовтня 2017 року на замовлення російської сторони спалив автомобіль, який належить родині одного з народних депутатів України”.

“Надалі оперативники СБУ задокументували спроби придбання росіянином зброї та отруйних речовин. Під час підготовки зловмисника до чергового злочину в столиці його було затримано. Правоохоронці вилучили у громадянина РФ бойову гранату та холодну зброю. У районі Південного залізничного вокзалу також виявлено зроблену ним закладку з компонентами запалювання готовими до використання. Для полегшення реалізації власних злочинних намірів іноземець використовував форму співробітника спецпідрозділу Національної поліції України”, — йдеться у повідомленні.

У СБУ також додали, що слідчі дії тривають.