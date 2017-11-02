СБУ задержала россиянина, который сжег авто нардепа и готовил преступление в Киеве

Как сообщили в пресс-службе СБУ, оперативники установили, что один из русских, начал активный поиск лиц, способных за денежное вознаграждение организовать акции протеста, с блокированием транспортных магистралей.

"По заданию кураторов он также планировал организовать фейковый "палаточный городок" под Министерством образования и науки, якобы в знак протеста против принятия нового Закона "Об образовании". Правоохранители задокументировали и блокировали намерения злоумышленника, который был выдворен за пределы нашей страны за антигосударственную деятельность", - говорится в сообщении.

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В то же время, во время отработки других членов группы сотрудники спецслужбы выяснили, что "еще один гражданин РФ, который временно проживает в Днепропетровской области, ночью 21 октября 2017 года по заказу российской стороны сжег автомобиль, который принадлежит семье одного из народных депутатов Украины".

"В дальнейшем оперативники СБУ задокументировали попытки приобретения русским оружия и отравляющих веществ. Во время подготовки злоумышленника к очередному преступлению в столице он был задержан. Правоохранители изъяли у гражданина РФ боевую гранату и холодное оружие. В районе Южного железнодорожного вокзала также обнаружено сделанную им закладку с компонентами зажигания готовыми к использованию. Для облегчения реализации собственных преступных намерений иностранец использовал форму сотрудника спецподразделения Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ также добавили, что следственные действия продолжаются.