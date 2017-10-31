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СБУ затримала підозрювану в убивстві полковника Хараберюша (доповнено)

СБУ затримала підозрювану в убивстві полковника Хараберюша (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Служба безпеки України затримала підозрювану у скоєнні теракту, у якому загинув полковник СБУ Олександр Хараберюш. Про це на брифінгу заявив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.

"Особу, яка нами сьогодні обгрунтовано підозрюється у вчиненні терористичного акту було виведено на контрольовану нами територію і сьогодні затримано нами в м.Одеса", - заявив Грицак.

За його словами, підозрювана приїхала в Одесу, щоб отримати біометричний паспорт.

"Це Прасолова Юлія Володимирівна 13 липня 1988 р.н, проживала у м.Донецьку по вул.Артема, 67. За виконання своєї роботи вона отримала, за попередніми даними, 15 тис. доларів",- зазначив Грицак.

При цьому на брифінгу було продемонстровано відео, на якому зафіксовано підозрювану в момент закладки вибухівки в автомобіль Хараберюша.

Грицак також продемонстрував відеозапис зізнання Прасолової у скоєнні злочину. 

Нагадаємо 31 березня 2017 року полковника СБУ Олександра Харабарюша підірвали в автомобілі.

Кримінальне провадження розслідувалося за ч.3 ст.258 ККУ (Терористичний акт).

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