СБУ затримала підозрювану в убивстві полковника Хараберюша (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Служба безпеки України затримала підозрювану у скоєнні теракту, у якому загинув полковник СБУ Олександр Хараберюш. Про це на брифінгу заявив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
"Особу, яка нами сьогодні обгрунтовано підозрюється у вчиненні терористичного акту було виведено на контрольовану нами територію і сьогодні затримано нами в м.Одеса", - заявив Грицак.
За його словами, підозрювана приїхала в Одесу, щоб отримати біометричний паспорт.
"Це Прасолова Юлія Володимирівна 13 липня 1988 р.н, проживала у м.Донецьку по вул.Артема, 67. За виконання своєї роботи вона отримала, за попередніми даними, 15 тис. доларів",- зазначив Грицак.
При цьому на брифінгу було продемонстровано відео, на якому зафіксовано підозрювану в момент закладки вибухівки в автомобіль Хараберюша.
Грицак також продемонстрував відеозапис зізнання Прасолової у скоєнні злочину.
Нагадаємо 31 березня 2017 року полковника СБУ Олександра Харабарюша підірвали в автомобілі.
Кримінальне провадження розслідувалося за ч.3 ст.258 ККУ (Терористичний акт).