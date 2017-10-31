СБУ задержала подозреваемого в убийстве полковника Хараберюша (дополнено)

"Лицо, которое нами сегодня обоснованно подозревается в совершении террористического акта было выведен на контролируемую нами территорию и сегодня задержанно нами в г.Одесса", - заявил Грицак.

По его словам, подозреваемая приехала в Одессу, чтобы получить биометрический паспорт.

"Это Прасолова Юлия Владимировна 13 июля 1988 г.р., проживала в Донецке по ул.Артема, 67. За выполнение своей работы она получила, по предварительным данным, 15 тыс. долларов", - отметил Грицак.

При этом на брифинге было продемонстрировано видео, на котором зафиксировано подозреваемую в момент закладки взрывчатки в автомобиль Хараберюша.

Грицак также продемонстрировал видеозапись признания Прасоловой в совершении преступления.

Напомним 31 марта 2017 года полковника СБУ Александра Харабарюша взорвали в автомобиле.

Уголовное производство расследовалось по ч.3 ст.258 УК (террористический акт).