СБУ затримала на Львівщині військових на збут боєприпасів, викрадених зі складів

Правоохоронці затримали двох капітанів у населеному пункті поблизу місця дислокації частини під час спроби продати партію боєприпасів.

При обшуках зловмисників та їх автомобіля співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою вилучили понад п’ять тисяч набоїв різного калібру, двадцять зарядів до гранатомета РПГ-7 п’ятдесят дві тисячі гривень, отриманих від покупця.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.410 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, у тому числі обшуки за місцем проживання військових.