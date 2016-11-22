СБУ затримала на Львівщині військових на збут боєприпасів, викрадених зі складів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Двох військовослужбовців, які на Львівщині викрадали з військових складів боєприпаси для перепродажу, затримали співробітники Служби безпеки України. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Правоохоронці затримали двох капітанів у населеному пункті поблизу місця дислокації частини під час спроби продати партію боєприпасів.
При обшуках зловмисників та їх автомобіля співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою вилучили понад п’ять тисяч набоїв різного калібру, двадцять зарядів до гранатомета РПГ-7 п’ятдесят дві тисячі гривень, отриманих від покупця.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.410 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, у тому числі обшуки за місцем проживання військових.