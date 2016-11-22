СБУ задержала во Львовской области военных за сбыт боеприпасов, похищенных со складов

Правоохранители задержали двух капитанов в населенном пункте вблизи места дислокации части при попытке продать партию боеприпасов.

При обысках злоумышленников и их автомобиля сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой изъяли более пять тысяч патронов различного калибра, двадцать зарядов к гранатомету РПГ-7 пятьдесят две тысячи гривен, полученных от покупателя.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.410 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, в том числе обыски по месту жительства военных.