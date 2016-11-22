СБУ задержала во Львовской области военных за сбыт боеприпасов, похищенных со складов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Двух военнослужащих, которые во Львовской области похищали с военных складов боеприпасы для перепродажи, задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители задержали двух капитанов в населенном пункте вблизи места дислокации части при попытке продать партию боеприпасов.
При обысках злоумышленников и их автомобиля сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой изъяли более пять тысяч патронов различного калибра, двадцать зарядов к гранатомету РПГ-7 пятьдесят две тысячи гривен, полученных от покупателя.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.410 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, в том числе обыски по месту жительства военных.