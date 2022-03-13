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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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06:08 • 4698 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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СБУ затримала інформаторів РФ у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку

СБУ затримала інформаторів РФ у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку

Київ • УНН

 • 103005 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Робота Служби безпеки з виявлення ворожих агентів і диверсантів триває цілодобово. За минулу добу (12 березня) було затримано кілька інформаторів, які збирали для окупантів розвідувальну інформацію, передає УНН з посиланням на повідомлення СБУ в Telegram.

Деталі

Харківська область

СБУ викрила чоловіка, який збирав дані про дислокацію та маршрути руху ЗСУ, а також координати об’єктів інфраструктури, щоб окупанти здійснювали по ним ракетно-бомбові удари.

Також затримали подружжя, яке співпрацювало з ворожими спецслужбами: чоловік допомагав коригувати обстріли, а жінка пропагувала в соцмережах ідеї "руZZкого міра".

Одеса

Затримано агента, який збирав інформацію про захисні оборонні споруди, які сили самооборони облаштували в області.

Луганська область

СБУ викрила місцеву мешканку, котра допомагала ворожим військам бомбити Сєвєродонецьк.

"Усі ці зрадники та агенти затримані і дають свідчення СБУ", - йдеться в повідомленні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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