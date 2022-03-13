СБУ затримала інформаторів РФ у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Робота Служби безпеки з виявлення ворожих агентів і диверсантів триває цілодобово. За минулу добу (12 березня) було затримано кілька інформаторів, які збирали для окупантів розвідувальну інформацію, передає УНН з посиланням на повідомлення СБУ в Telegram.
Деталі
Харківська область
СБУ викрила чоловіка, який збирав дані про дислокацію та маршрути руху ЗСУ, а також координати об’єктів інфраструктури, щоб окупанти здійснювали по ним ракетно-бомбові удари.
Також затримали подружжя, яке співпрацювало з ворожими спецслужбами: чоловік допомагав коригувати обстріли, а жінка пропагувала в соцмережах ідеї "руZZкого міра".
Одеса
Затримано агента, який збирав інформацію про захисні оборонні споруди, які сили самооборони облаштували в області.
Луганська область
СБУ викрила місцеву мешканку, котра допомагала ворожим військам бомбити Сєвєродонецьк.
"Усі ці зрадники та агенти затримані і дають свідчення СБУ", - йдеться в повідомленні.