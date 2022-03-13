СБУ задержала информаторов РФ в Харькове, Одессе и Северодонецке

Детали

Харьковская область

СБУ разоблачила мужчину, который собирал данные о дислокации и маршрутах движения ВСУ, а также координаты объектов инфраструктуры, чтобы оккупанты совершали по ним ракетно-бомбовые удары.

Также задержали супругов, сотрудничавших с вражескими спецслужбами: мужчина помогал корректировать обстрелы, а женщина пропагандировала в соцсетях идеи "руZZкого міра".

Одесса

Задержан агент, собиравший информацию о защитных оборонительных сооружениях, которые Силы самообороны обустроили в области.

Луганская область

СБУ разоблачили местную жительницу, которая помогала вражеским войскам бомбить Северодонецк.

"Все эти предатели и агенты задержаны и дают показания СБУ", - говорится в сообщении.