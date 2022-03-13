СБУ задержала информаторов РФ в Харькове, Одессе и Северодонецке
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Работа Службы безопасности по выявлению вражеских агентов и диверсантов продолжается круглосуточно. За минувшие сутки (12 марта) были задержаны несколько информаторов, собиравших для оккупантов разведывательную информацию, передает УНН со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram.
Детали
Харьковская область
СБУ разоблачила мужчину, который собирал данные о дислокации и маршрутах движения ВСУ, а также координаты объектов инфраструктуры, чтобы оккупанты совершали по ним ракетно-бомбовые удары.
Также задержали супругов, сотрудничавших с вражескими спецслужбами: мужчина помогал корректировать обстрелы, а женщина пропагандировала в соцсетях идеи "руZZкого міра".
Одесса
Задержан агент, собиравший информацию о защитных оборонительных сооружениях, которые Силы самообороны обустроили в области.
Луганская область
СБУ разоблачили местную жительницу, которая помогала вражеским войскам бомбить Северодонецк.
"Все эти предатели и агенты задержаны и дают показания СБУ", - говорится в сообщении.