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19:03 • 61923 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 111706 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 108621 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 103568 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 83387 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 87497 просмотра

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Актуальное
СБУ задержала информаторов РФ в Харькове, Одессе и Северодонецке

СБУ задержала информаторов РФ в Харькове, Одессе и Северодонецке

Киев • УНН

 • 103005 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Работа Службы безопасности по выявлению вражеских агентов и диверсантов продолжается круглосуточно. За минувшие сутки (12 марта) были задержаны несколько информаторов, собиравших для оккупантов разведывательную информацию, передает УНН со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram.

Детали

Харьковская область

СБУ разоблачила мужчину, который собирал данные о дислокации и маршрутах движения ВСУ, а также координаты объектов инфраструктуры, чтобы оккупанты совершали по ним ракетно-бомбовые удары.

Также задержали супругов, сотрудничавших с вражескими спецслужбами: мужчина помогал корректировать обстрелы, а женщина пропагандировала в соцсетях идеи "руZZкого міра".

Одесса

Задержан агент, собиравший информацию о защитных оборонительных сооружениях, которые Силы самообороны обустроили в области.

Луганская область

СБУ разоблачили местную жительницу, которая помогала вражеским войскам бомбить Северодонецк.

"Все эти предатели и агенты задержаны и дают показания СБУ", - говорится в сообщении.

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