СБУ затримала банду наркоторговців на Хмельниччині

Четверо наркоділків (троє з них — жінки) ввозили метадон, канабіс та опіати з Житомирської та Львівської областей. Потім наркотики розповсюджувалися через мережу родинних зв’язків по всьому західному регіону. Діяла злочинна група за чітким розподілом ролей та функцій і з дотриманням суворої конспірації, залучаючи до “бізнесу” малолітніх дітей.

Після збуту чергової партії “товару” у Шепетівці правоохоронці затримали наркоділків, які намагалися чинити опір та втекти з місця злочину.

Під час 15 санкціонованих обшуків з незаконного обігу вилучено сорок кілограмів макової соломки, два кілограми канабісу та понад 50 грамів метадону. За оцінкою фахівців вартість наркотиків за цінами “чорного” ринку становить приблизно один мільйон гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Затриманим оголошено про підозру.

Як повідомляв УНН, канал контрабанди ЛСД ліквідували на Чернігівщині.