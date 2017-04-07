СБУ задержала банду наркоторговцев в Хмельницкой

Четверо наркодельцов (трое из них — женщины) ввозили метадон, каннабис и опиаты из Житомирской и Львовской областей. Затем наркотики распространялись через сеть родственных связей по всему западному региону. Действовала преступная группа с четким распределением ролей и функций и с соблюдением строгой конспирации, привлекая к “бизнесу” малолетних детей.

После сбыта очередной партии “товара” в Шепетовке правоохранители задержали наркодельцов, которые пытались сопротивляться и скрыться с места преступления.

Во время 15 санкционированных обысков из незаконного оборота изъято сорок килограммов маковой соломки, два килограмма каннабиса и более 50 граммов метадона. По оценке специалистов стоимость наркотиков по ценам “черного” рынка составляет примерно один миллион гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении.

Как сообщал УНН, канал контрабанды ЛСД ликвидировали в Черниговской области.